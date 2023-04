x x

ROVELLO PORRO – Ghost bike in strada nel ricordo della saronnese Paola Greselin, 62enne dipendente del Comune di Rovello Porro morta mentre si recava al lavoro in bici lo scorso 16 gennaio. Per ricordarla e sensibilizzare al problema della sicurezza stradale il prossimo sabato, 22 aprile, alle 11, nel luogo del sinitro al confine fra Saronno e Rovello, in via Galilei, sarà posizionata simbolicamente la “ghost bike”, una bicicletta bianca e senza pedali. Oltre ai famigliari ed amici di Paola, ci saranno anche quelli di Simone Vavassori, il 15enne deceduto sempre lungo la stessa strada nel 2020.

L’iniziativa è promossa dalla Fiab, l’associazione dei ciclisti saronnesi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: la scena del sinistro, quando aveva perso la vita la ciclista saronnese. Nel riquadro, Paola Greselin)

19042023