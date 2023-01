x x

ROVELLO PORRO – Non hanno avuto rispetto neppure per un luogo sacro: il riferimento va ai ladri che sono entrati in azione qualche notte fa ed hanno peso di mira la cappella che si trova nella zona al confine fra Cassina Ferrara di Saronno e Rovello Porro, la cappella del Gesioo che si trova lungo la provinciale 31, e che è un luogo molto caro a tanti fedeli della zona. Qualcuno è entrato nella struttura sacra ed ha rotto la casetta delle elemosina, si stavano raccogliendo fondi da destinare ai missionari che operano nel Paese africano del Ciad. Impossibile stabilire con precisione quando sia avvenuto il furto e l’entità dello stesso, probabilmente soltanto qualche moneta.

La cappella votiva “Pax in terris”, risalente al seicento, era stata restaurato una decina di anni. Era già stata presa di mira dai vandali tre anni fa.

(foto Comune Rovello Porro: la cappella Pax in terris)

30012023