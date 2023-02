SARONNO – E’ stato un compito diverso dal solito quello che si sono trovati sul diario negli ultimi giorni gli alunni delle scuole saronnesi e del comprensorio.

Ai bambini delle elementari è stato chiesto di andare a scuola con i calzini spaiati. Ieri, venerdì 3 febbraio, era infatti la giornata internazionale dei calzini spaiati. Ogni primo venerdì di febbraio, da 10 anni, si celebra la ricorrenza internazionale nata dall’idea di una maestra di una scuola elementare italiana per i suoi alunni.

L’obiettivo è quello di riflettere tutti insieme sul valore della diversità. Non si tratta solo di indossare due calzini diversi ma di mostrarli condividendo le foto sui social per rimarcare il proprio impegno per l’inclusione. Per questo non sono mancati in queste ore gli scatti condivisi dagli istituti scolastici ma anche dalle associazioni genitori.

Insomma un obiettivo pienamente centrato nelle aule saronnesi del resto, come spiega la pagina ufficiale dell’iniziativa su Instagram: “La giornata dei calzini spaiati ha il semplice desiderio di raggiungere e raggruppare in un unico grande abbraccio colorato tutte le persone che si sentono un po’ spaiate, come noi”.

(foto condivisa su Facebook dall’associazione genitori dell’Ignoto Milite)

