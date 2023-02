SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Giuseppe Calderazzo nel consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione.

Buonasera a tutti, saluto il sindaco, la giunta, i colleghi consiglieri, i cittadini presenti in sala e quelli che ci stanno ascoltando. Intervengo perché questo è il primo consiglio comunale dopo la mia uscita dal partito democratico e, di conseguenza, dal gruppo consiliare.

Tralascio, quindi, di ripetere le motivazioni politiche che mi hanno portato a questa scelta, che ho già reso note attraverso la stampa locale.

Mi soffermo, invece, su una questione che è legata strettamente all’argomento che stiamo discutendo, cioè l’approvazione del bilancio previsionale, anche perché in questi giorni si è detto tutto e il contrario di tutto, dando anche, rispetto al mio comunicato stampa abbastanza chiaro, una serie di interpretazioni delle mie parole.

In molti, nei giorni scorsi in prossimità della vicinanza della data del consiglio comunale, mi hanno chiesto quale sarà d’ora in avanti il mio rapporto con la maggioranza che sostiene il sindaco. A questa domanda rispondo anche qui quello che ho già detto sia nel comunicato stampa sia in separata sede al signor sindaco, ovvero che essendo stato eletto all’interno della coalizione che ha sostenuto il sindaco Airoldi, onorerò il mio impegno politico ed istituzionale, questo è ovvio, a sostegno di quanto contenuto nel programma amministrativo che a suo tempo ho condiviso e contribuito a scrivere, come anche il signor sindaco ha evidenziato nel suo comunicato stampa a seguito del mio.

Proprio per questo voterò i provvedimenti che saranno concretamente attuativi di quel programma.

Solleciterò, come ho già fatto in passato, l’amministrazione sui temi rimasti fino ad oggi in attesa di applicazione. Accolgo con favore quanto poco fa il sindaco ha evidenziato in merito al Pgt, perché il Pgt è proprio il punto fondamentale di questo programma, anche perché altrimenti non da consigliere, ma da semplice cittadino, mi faccio una domanda: come si fa a pensare a una riqualificazione urbanistica nonché del Piano Urbano del Traffico, se prima non si cambiano le regole del gioco? regole che attualmente stanno dando già dei risultati non belli in città. Mi riferisco ai grattacieli che stanno nascendo e che nasceranno e rispetto ai quali in qualche riunione di maggioranza ho espresso il mio parere assolutamente contrario, uno fra tutti l’ex Parma.

Quindi prendo con favore questo percorso che mi auguro da domani mattina si avvii perché non sarà un percorso, caro Sindaco, né semplice, né breve, e come ricordava la consigliera Gilli, siamo anche a metà del mandato elettorale.

Per il resto opererò valutando, di volta in volta, il merito dei provvedimenti che saranno posti all’ordine del giorno, ovviamente del Consiglio Comunale, ma non solo del Consiglio Comunale.

Faccio inoltre un rilievo sul Pnrr quello che probabilmente dall’intervento da parte di un cittadino che l’ha evidenziato non è stato percepito o capito, ovvero che vi è l’omissione di pubblicazione per quanto riguarda, appunto, il Pnrr. La Pubblicazione è un obbligo di legge, non è una valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione comunale, in questo caso di Saronno; anche perché non più tardi di qualche mese fa la magistratura contabile della Lombardia (Corte dei Conti) ha fatto una serie di richiami abbastanza pesanti, con anche delle censure, a una serie di amministrazioni comunali della Lombardia. Ora non mi pare che sul sito del Comune ci sia un’area dedicata al Pnrr, dove sostanzialmente il comune è tenuto a: Evidenziare i bandi ai quali ha aderito; Quali sono i progetti che sono stati approvati; Mettere in evidenza, di volta in volta, l’andamento del progetto; Comunicare l’esito finale. Questo perché tutti i cittadini devono avere la possibilità, dice la Legge, di sapere di quali progetti stiamo parlando verificandone il percorso e l’esito finale.

Detto questo arrivo alla conclusione. Come ho detto, avendo condiviso il percorso amministrativo che ha portato alla redazione anche del DUP, nonché del Bilancio Previsionale e di tutti gli atti che sono a corollario del bilancio medesimo, concludo questo mio intervento dichiarando che voterò a favore.

