CERIANO LAGHETTO- Nella 18′ giornata del campionato di Prima Categoria, il Ceriano Laghetto ospita sul proprio campo da gioco il Menaggio 1920 in una partita complicata, ma ricca di azioni vinta dalla squadra di Mister Motta per 1 a 0.



Prima del fischio d’inizio bella iniziativa della squadra di casa che fa accompagnare i giocatori della prima squadra dal settore giovanile del Ceriano.

Nel primo tempo è la capolista a partire meglio, creando pericoli per la porta difesa da Scheggia. Al 20′ si sblocca la gara, il Ceriano Laghetto passa in vantaggio grazie alla rete segnata da Marone servito molto bene dal capitano Maringoni. Il Menaggio prova a reagire, ma non mette in serie difficoltà Arrivabeni. Prima fase di gioco che termina, quindi, sul risultato di 1-0 per i padroni di casa.

Nel secondo tempo il Ceriano spinge alla ricerca del raddoppio e, al 50′, ci arriva molto vicino con il tiro di Cossa che viene, però, parato da Scheggia. Al 75′ arriva per la squadra ospite l’unica grande occasione della partita, ma Arrivabeni si supera e mantiene al sicuro il risultato. All’80’ arriva, però, un brutto infortunio nella formazione di casa, Vismara subisce un colpo al ginocchio e serve l’intervento dell’ambulanza e cogliamo l’occasione per augurare una buon guarigione al giocatore del Ceriano Laghetto. La partita termina così sul risultato di 1-0.



Con questa vittoria il Ceriano Laghetto mantiene la prima posizione e sfrutta l’occasione per allungare le distanze in classifica sulle pretendenti a causa del pareggio dell’Ardita Cittadella e della sconfitta del Rovellasca. Il Menaggio resta, invece, fermo a 31 punti in 6′ posizione.



Ceriano Laghetto-Calcio Menaggio 1920 1-0

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, Buraschi, Degiorgi, Meroni, De Boni, Menegon, Corti, Maringoni, Marone, Ippolito, Cossa. A disp: Trolese, Galliani, Vismara, D’Errico, Dambra, Borghi, Giacumbo, Troiano, Campo.

ALL: Motta.

CALCIO MENAGGIO 1920: Scheggia, Meregalli, Palvarini, Leoni, Pozzi, Piffaretti, Fasoli, Pisoni, Traversa, Salice, Zanotta. A disp: Fontana, Smart, Colombo, Fraquelli, Maffia, Morganti, Favasuli, Geninazza, Parolo.

ALL: Di Tillo.

Condividi con WhatsApp

Facebook

Telegram

Twitter