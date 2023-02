BARANZATE – Partita sospesa questo pomeriggio a Baranzate dove per il campionato di Promozione si giocava fra i locali della Baranzatese e la pericolante Solese. Sul 3-1 per la squadra di casa ed a 4′ dalla fine, una botiglietta ha colpito uno degli assistenti dell’arbitro Karim El Kacmi El Bakkal di Milano, che era affiancato da Rubolino di Milano e Vitale di Abbiategrasso. Il direttore di gara ha deciso di sospendere la gara: secondo una prima ricostruzione, l’oggetto sarebbe stato scagliato da un tesserato della Solese, che era seduto in panchina. Per la formazione di Bollate si annuncia dunque la sconfitta a tavolino per 3-0, deciderà giovedì il giudice sportivo.

Al momento dell’incidente che ha poi portato allo stop del match la tensione era alle stelle: c’erano già state le espulsione di Rasini dei locali e di Castiglioni degli ospiti al 11′ della ripresa, di Ranieri della panchina della Solese al 14′ della ripresa per proteste e di Braga della Solese, al 41′ della ripresa.

In precedenza le reti: al 42′ su rigore da parte del bomber di casa Ruggeri, al 3′ della ripresa il momentaneo pari degli ospiti con Dervishay, al 20′ gol di Messaoudi della Baranzatese ed al 29′ altro gol dei locali, ancora su rigore con Ruggeri.

(foto archivio: un precedente match della Solese)

