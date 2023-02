SARONNO – Una recente intervista sulla pagina Facebook ufficiale del Fbc Saronno ed un in “bocca al lupo” ai biancocelesti primi in classifica nel campionato di Promozione. In città se ne parla, Enrico Preziosi – “storico” presidente del Fbc nei gloriosi anni della serie B – si sta riavvicinando alla squadra calcistica locale? Di certo le sue parole di incoraggiamento all’attuale dirigenza ed il fatto che dopo molto anni – e la lunga esperienza alla guida del Genoa fra serie A e serie B – l’imprenditore del giocattolo sia tornato a “guardare” al Saronno non è passato inosservato.

E sta suscitando, curiosità, interesse e sentimenti anche contrastanti fra i tifosi; chi lo rivorrebbe anche subito alla presidenza con la speranza di rinverdire i fasti degli anni novanta, e chi invece non vorrebbe un ritorno al passato, ancora deluso quando Preziosi lasciò il Saronno per acquisire i “rivali” del Como.

Di certo attualmente il vertice del direttivo saronnese è “vacante” dopo il congedo da parte del presidente designato, Francesco Gravina e la società è alla ricerca di un altro personaggio importante nel mondo dello sport o dell’imprenditoria al quale proporre di assumere questo incarico.

Intanto il Fbc Saronno si gode il primo posto in classifica e le dieci vittorie consecutive in campionato.

