COGLIATE – I vigili del fuoco, in forze, erano in quelle ore impegnati nella vicina Lazzate per l’incendio che ha riguardato un magazzino ma attorno alle 18.30 sono dovuti intervenire anche nella confinante Cogliate, in via Piave, dove era stata segnalata la presenza di un preoccupante funo nerissimo che usciva da un camino di un abitazione privata. A quanto pare si sarebbe trattato di un problema di surriscaldamento della canna fumaria ed il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato guai.

I vigili del fuoco sono salito sul tetto utilizzando l’autoscala, per tutti gli accertamenti del caso. Da quantificare l’entità dei danni, nessuno è rimasto ferito o intossicato per il fumo.

(foto archivio: un precedente interrvento dei vigili del fuoco)

09022023