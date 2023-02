SARONNO –Maxi colonna di fumo e incendio a Lazzate: mobilitati i vigili del fuoco.



Sanremo, Blanco distrugge il palco. Casa di Marta: “Da noi i giovani trovano altri modelli”.

Mercoledì 15 al via l’abbattimento delle robinie di via Frua a Saronno. Arriveranno liriodendri.

Una recente intervista sulla pagina Facebook ufficiale del Fbc Saronno ed un in “bocca al lupo” ai biancocelesti primi in classifica nel campionato di Promozione. In città se ne parla, Enrico Preziosi – “storico” presidente del Fbc nei gloriosi anni della serie B – si sta riavvicinando alla squadra calcistica locale? Di certo le sue parole di incoraggiamento all’attuale dirigenza ed il fatto che dopo molto anni – e la lunga esperienza alla guida del Genoa fra serie A e serie B – l’imprenditore del giocattolo sia tornato a “guardare” al Saronno non è passato inosservato.

09022023