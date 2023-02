x x

SARONNO – Torna oggi il calcio locale con tanti appuntamenti per le formazioni del Saronnese e del Tradatese. In serie D si gioca alle 14.30, per la 6′ giornata del girone di ritorno: la Folgore Caratese del saronnese mister Giuliano Melosi affronta in casa l‘Alcione con arbitro Fabio Cevenini Siena, assistenti Thomas Storgato Castelfranco Veneto e Dario Testai’ Catania; Città di Varese-Varesina con arbitro Gabriele Totaro di Lecce, assistenti Filippo Pignatelli di Viareggio e Luca Mantella di Livorno; Caronnese-Seregno con arbitro Marco Ferrara Roma 2, assistenti Angelo Di Curzio Civitavecchia e Angelo Calce Cassino.

Nelle categorie minori si gioca alle 14.30. In Eccellenza, 4′ giornata del girone di ritorno, c’è Club Milano-Ardor Lazzate con arbitro Lorenzo Beretta Bergamo, assistenti Andrea Colitti di Cinisello Balsamo e Marco Borchielli di Cinisello Balsamo.

In Promozione, 4′ giornata del girone di ritorno, si gioca Saronno-Morazzone con arbitro Elisa Enis di Como, assistenti Andrea Brasca di Seregno e Ruhul Rahaman di Varese; Universal Solaro-Esperia Lomazzo con arbitro Alessandro Crespi di Busto Arsizio, assistenti Bassirou Fall di Busto Arsizio e Gianluca De Marchi di Busto Arsizio; Lentatese-Aurora Uboldese con arbitro Antonio Angarola di Chiari, assistenti Cesare Padovano Pavia e Marco Pedrinazzi Legnano.

In Prima categoria, 4′ giornata del girone di ritorno, nel girone A Tradate-San Michele con arbitro Vittorio Adduci Gallarate; Gallarate-Salus Turate con arbitro Alessandro Mauri Lecco.

nel girone B Cesano Maderno-Asd Ceriano con arbitro Francesco Santochirico Monza; Rovellasca-Porlezzese con arbitro Marco Saini Sondrio; S.C. United-Guanzatese con arbitro Filippo Trotta di Lomellina.

In Seconda categoria nel girone X, 4′ giornata del girone di ritorno, Gorla Minore-Cogliatese con arbitro Leonardo Corbo Gallarate, Gerenzanese-Nuova Abbiate con arbitro Domenico Fedele Varese; Pro Juventute-Cistellum con arbitro Andrea Jin Morandi Busto Arsizio.

In Terza categoria nel girone varesino, Airoldi-Aurora Golasecca con arbitro Riccardo Giorgetti Gallarate ; Amor Sportiva-Castellanza con arbitro Simone Francesco Fama’ di Abbiategrasso .

Nel girone legnanese, 2′ giornata del girone di ritorno, Dal Pozzo-Legnarello con arbitro Riccardo Di Mauro Saronno.

