COGLIATE – Sabato 25 febbraio Cogliate torna a festeggiare il Carnevale. La sfilata, che quest’anno si terrà a tema libero ma con un nostalgico sguardo verso gli anni Ottanta, titola “We love 80’s”: l’amministrazione comunale ha invitato tutti a partecipare con scenografie e coreografie per rendere ancora più festoso il tradizionale evento.

La partenza è prevista per le 14.00 dalle scuole medie di viale Rimembranze, con arrivo al parco di via De Gasperi dove ci saranno intrattenimenti, come il laboratorio “nati per leggere” per i bambini, balli di gruppo in maschera con la collaborazione della scuola di ballo “Diamante; presenti anche punti di ristoro . Non mancano le premiazioni dedicate alle maschere più belle e originali, i gruppi più numerosi, le scenografie più fantasiose e le coreografie più coinvolgenti.

(foto archivio)

