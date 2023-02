x x

ROVELLO PORRO / MOZZATE – Sei lavoratori “in nero” in tre attività della bassa comasca: li hanno “scoperti” i militari della Guardia di finanza che negli ultimi giorni hanno compiuto una serie di controlli nellla zona. I controlli hanno riguardato attività presenti a Rovello Porro, Mozzate e Binago. Tre dei lavoratori sono risultati di cittadinanza italiana. due gli egiziani ed uno è pakistano. Lavoravano in due saloni di bellezza ed in una pizzeria da asporto.

Ora i datori vanno incontro a pesanti sanzioni, sia pecuniarie che l’eventuale sospensione temporanea della loro attività. I controlli hanno riguardato anche altre zone della provincia di Como, dove sono state riscontrare ulteriori irregolarità.

(foto archivio: una pattuglia della Guardia di finanza)

