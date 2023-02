x x

SARONNO – “Innamoriamoci di un libro“, così Robur Basket invita all’evento benefico dedicato ai reparti di oncologia pediatrica. Domenica 12 febbraio delle 15.30 alle 18.30, al centro sportivo di via Colombo 44 si terranno laboratori creativi per i più piccoli, una dolce merenda da condividere insieme e, soprattutto, la raccolta di libri per bambini da destinare ai reparti di oncologia pediatrica, in collaborazione con l’associazione “Quelli che con Luca”.

Per coloro che vorrebbero dare il proprio contributo donando libri utili al proposito solidale ma non hanno possibilità di partecipare all’evento di domenica, possono contattare su instagram il_baule_dei_segreti o scrivere su whatsapp al numero 3403509025.

(foto d’archivio: il centro sportivo di via Colombo 44 a Saronno)

12022023