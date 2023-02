x x

SARONNO – Solo una esigua percentuale di aventi diritto si è recata alle urne per esprimere preferenza verso la presidenza della Lombardia ed il consiglio regionale. Si tratta solo del 41,59% degli elettori; un dato significativamente minore anche rispetto alle politiche dello scorso settembre, quando in Lombardia si erano recati alle urne il 75,89% degli aventi diritto, e contro il 74,08% delle elezioni precedenti, nel 2018 anche se si votava in una sola giornata.

La provincia di Varese si conferma leggermente sotto la media regionale, al 38,52% (contro il 71,04% delle precedenti consultazioni). Busto Arsizio presenta un’affluenza in linea con la media provinciale, presentando un dato del 38,38%, mentre Varese e Gallarate sono leggermente superiori con un dato rispettivamente del 42,04% e del 39,46%.

Numeri record per Saronno, che batte tutti i maggiori poli del Varesotto, presentando un’affluenza del 44,15% (comunque fortemente minore rispetto al 71,16% delle politiche dello scorso settembre); nel Saronnese è Lazzate a presentare la maggiore affluenza con il 43,70%, condividendo il podio con Cogliate, che presenta il 43,30% di votanti che si sono recati alle urne. Uboldo e Limbiate sono le due città con i numeri più bassi: a Limbiate si sono presentati alle urne sono il 34,63% degli aventi diritto, 36,99% per Uboldo.

Nel Tradatese, invece, numeri uniformi: Tradate presenta una percentuale di votanti del 38, 52%, Venegono Superiore si difende con il 38,73%; mentre l’affluenza si ferma al 37,06% a Castiglione Olona.

REGIONALI 2018 Saronno 44,15% 71,16% 76,94 % Caronno Pertusella 37,25% 68,32% 77,03 % Uboldo 36,99% 68,86% 78,27 % Origgio 40,95% 69,81% 79,89 % Gerenzano 40,46% 69,65% 76,97 % Cislago 40,91% 70,90% 78,24 % Ceriano Laghetto 42,98% 71,00% 79,51 % Solaro 37,79% 68,02% 77,61 % Lazzate 43,90% 71,10% 79,52 % Misinto 40,36 70,27% 77,05 % Cogliate 43,70% 71,05% 78,02 % Limbiate 34,63% 64,04% 71,11 % Tradate 38,52% 68,15% 76,91 % Venegono Superiore 38,83% 66,83% 75,63 % Venegono Inferiore 38,45% 66,53% 78,04 % Castiglione Olona 37,06% 65,64% 76,60 %

