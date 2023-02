x x

SARONNO – E’ stata sanzionata con un verbale da 250 euro, in base al regolamento comunale di polizia locale, la 70enne saronnese che ha prelevato la pianta posizionata da un cittadino nell’aiuola di piazza Avis a Saronno.

Il furto è avvenuto la scorsa settimana e l’Amministrazione comunale ne aveva dato notizia dalle proprie pagine social stigmatizzando l’ennesimo furto ai danni del verde pubblico. Prima di questo episodio erano state rubate alcune piantine appena collocate nelle fioriere prima di Natale e in autunno quelle collocate in via Roma.

Questa volta l’epilogo però è stato diverso. Un’indagine della polizia locale di Saronno ha permesso di identificare la saronnese che si è impossessata della piantina che era stata donata al comune da un residente. La donna ha negato di essere stata lei a prendere l’essenza ma la videosorveglianza non lascia dubbi.

E’ stata quindi emessa a suo carico una sanzione di 250 euro come previsto dal regolamento comunale per gli autori di simili danneggiamenti al verde pubblico.

