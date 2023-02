x x

SARONNO – Essenziale per l’analisi politica, oltre per sapere anche chi sarà eletto in Regione, i dati delle preferenze arrivate nella tornata elettorale del 12-13 febbraio.

Alle 20 di lunedì 13 febbraio con 343 sezioni scrutinate sulle 810 della Provincia di Varese i più votati sono stati Samuele Astuti (Pd), Francesca Brianza (Lega), Emanuele Monti (Lega), Pietro Zappamiglio (FI).

Tra le preferenze dei candidati saronnesi a Saronno svetta Ilaria Pagani del Pd che ha già superato quota 650, seguita da Maria Elena Pellicciotta (FI) oltre 200. Annalisa Renoldi Azione oltre 190, Massimo Uboldi (M5s) supera i 60 voti.

Ecco qui i dati a livello provinciale e cittadino

Candidato presidente: Attilio Fontana Candidato voti totali provincia

343/810 voti totali saronno Sarah Carlini 376 Francesca Caruso 293 Giuseppe De Bernardi Martignoni 229 Romana Dell’Erba 216 Luca Folegani 41 Francesca Marino 100 Luigi Melis 37 Luigi Zocchi 257 Emanuele Monti 1.082 Francesca Brianza 1.271 Alessandro Casali 233 Cristina Galimberti 49 Debora Lonardi 187 Giorgio Mariani 44 Claudia Mazzetti 93 Mirko Zorzo 59 Simone Longhini 168 Pietro Zappamiglio 608 Laura Rogora 21 Domenico Esposito 208 Nadia Dal Secco 25 Maria Elena Pellicciotta 10 Paolo Brufatto 14 Belinda Simeoni 8 Giacomo Cosentino Basaglia 386 Linda Chirico 25 Mattia Angelo Basilico 2 Caterina Domingo 29 Stefano Clerici 130 Emanuela Quintiglio 467 Valerio Peruggia 126 Serena Schincaglia 3 Raffaele Cattaneo 236 Emanuela Armonti 2 Giorgio Luini 0 Domenica Loredana Moreni 4 Roberto Nardi 10 Marianna Patruno 3 Alessandro Pavanati 0 Brigitta Bianchi 0

Candidato presidente: Pierfrancesco Majorino Candidato voti totali provincia

403/810 voti totali saronno Samuele Astuti 2.656 Luca Carignola 252 Alice Bernardoni 415 Erika Papa 312 Ilaria Pagani 52 Ludovico Papalia 47 Leonardo Balzarini 102 Valentina Verga 101 Francesca Bonoldi 64 Massimo Uboldi 19 Monica Gliera 52 Vittorio Salvo 21 Graziella Baratelli 34 Alberto Steidl 28 Marisa Splendore 8 Antonio Ferrara 17 Dino De Simone 156 Renata Cerutti 10 Walter Girardi 25 Gisella Incerti 17 Vincenzo Orlandino 94 Serena Masi 11 Leonardo Tomasello 24 Francesca Ulivi 19 Massimiliano Balestrero 21 Maurizio Antonio Cremascoli 7 Stefania Passiu 8 Paolo Carlesso 14 Elena Comelli 34 Ornella Bagni 7 Alessandro Pennati 77 Federica Fiorenza 5

Candidato presidente: Letizia Moratti Candidato voti totali provincia

384/810 voti totali saronno Giuseppe Licata 281 Nicoletta San Martino 95 Marika Merani 31 Gianluigi Farioli 41 Anna Lisa Renoldi 48 Anna Agosti 101 Giacomo Alessandro Cattaneo 5 Stefano Sist 59 Luca Ferrazzi 42 Lorenza Algiati 18 Roberto Cenci 29 Elena Mazzetti 31 Paolo Brazzale 16 Simona Mezanzani 0 Marcello Soprani 28 Lisa Molteni 11

Candidato presidente: Mara Ghidorzi Candidato voti totali provincia

159/810 voti totali saronno Giuseppe Musolino 10 Alessandra Maria Scurati 6 Anna Sansone 10 Fabrizio Baggi 11

