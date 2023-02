x x

SARONNO – E’ arrivata oggi, lunedì 13 febbraio, la nota dell’Amministrazione comunale condivisa sulla pagina Facebook istituzionale dell’avvio di un cantiere in via Milano. Per una settimana la circolazione sarà rallentata e difficoltosa nel primo tratto dell’arteria quello più vicino al centro.

Ecco la nota del Comune

Approfittando del bel tempo previsto nei prossimi giorni, partiranno domani 14 febbraio i lavori di manutenzione dei marciapiedi del sottopasso di via Milano.L’intervento si concluderà in una settimana e, per permettere alla ditta incaricata di lavorare in sicurezza, è stata disposta una viabilità provvisoria per l’area interessata: nel tratto della via Milano compreso tra via Morandi e via Marconi si procederà pertanto, a partire da domani, a senso unico alternato.

