SOLARO – È avvenuto lo scorso 11 febbraio l’incontro tra Nilde Moretti e Electrolux: un incontro di confronto relativo alla situazione corrente dell’azienda.

“Siamo stati accolti molto bene – commenta la sindaca di Solaro – e ci hanno spiegato tutto riguardo questi ultimi tempi e soprattutto il futuro. Il 2022 non era iniziato nel migliore dei modi a causa di tanti contagi tra i lavoratori. Successivamente la situazione era andata migliorando fino a raggiungere il picco produttivo di luglio.”

Da settembre in poi, una nuova battuta d’arresto molto forte ha costretto la dirigenza a introdurre la cassa integrazione. Per il futuro a breve e lungo termine è stato studiato un piano molto importante: in primis innovazione nella progettazione delle lavastoviglie, accompagnata da interventi volti a migliorare l’ergonomia delle postazioni di lavoro.

“Si prevede di arrivare a produrre fino a 108 pezzi ogni ora – continua Nilde Moretti – dato incoraggiante se unito alla prevista crescita nelle vendite. Studi e simulazioni del caso affermano che con miglioramento della linea produttiva aumenteranno di conseguenza anche le condizioni dei lavoratori.”

“Mi ha fatto molto piacere – conclude la sindaca – apprendere che i dipendenti sono stati interpellati tramite un referendum interno prima di mettere in opera queste novità organizzative e strutturali. Ben l’80% dei lavoratori ha risposto in modo positivo al referendum.”

