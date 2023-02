x x

SARONNO – Ha colpito e strappato lo specchietto di un’auto che stava facendo manovra e non si è nemmeno fermato. E’ la ricostruzione di quanto accaduto ieri mattina in via Vittorio Veneto alle porte del centro storico.

Mancavano una decina di minuti alle 9 quando un 78enne a bordo di una Citroen C4 stava facendo manovra per parcheggiare. Ad un tratto è passata una Fiat Panda che ha strappato lo specchietto della vettura. Il conducente dell’utilitaria non si è nemmeno fermato. Ha accellerato e si è allontanato. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha provveduto ad avviare le indagini per risalire alla vettura pirata. Se identificato il conducente sarà chiamato a pagare i danni provocati ma anche sanzionato per non essersi fermato a scambiare i dati.

