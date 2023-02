x x

SARONNO – “Innanzitutto è doveroso da parte mia ringraziare chi ha creduto nella mia persona sostenendomi con la sua preferenza, un risultato personale non scontato considerando l’esito finale del voto che certamente non ha premiato il M5S”.”

Sono le parole di Massimo Uboldi di Movimento 5 stelle Saronno che fa il punto dopo il voto regionale.

“Al di là comunque di ogni comprensibile entusiasmo dei vincitori di queste elezioni, che confermano Attilio Fontana presidente della Regione Lombardia, va evidenziato che la prima regione economica italiana aggiudica la vittoria al centrodestra con il consenso del 20 % dei cittadini lombardi, contro un 60% di astensionisti che hanno scelto di non votare. Un magro risultato che, indipendentemente da chi abbia vinto, dovrebbe far riflettere tutte le forze politiche.

Per quanto riguarda il M5S è evidente che il riscontro elettorale sui territori non va di pari passo con la crescita che stiamo riscontrando costantemente sul nazionale. Nel nuovo statuto voluto da Giuseppe Conte, e votato dai nostri iscritti sulla piattaforma, è prevista una totale riorganizzazione proprio sui territori, iniziata già da oggi con la nomina dei coordinatori provinciali del M5S, che ripartirà quindi

con una maggiore e incisiva presenza territoriale che consenta di portare avanti i nostri punti tematici e i contenuti

espressi in campagna elettorale, puntando sul confronto e sul dialogo con tutti i settori sociali e produttivi, con le associazioni delle varie categorie presenti in provincia di Varese, e naturalmente con i cittadini.

È importante conoscere quali politiche il M5S intenderà portare avanti con le sue azioni, e io sarò certamente tra coloro che continueranno a battersi per il raggiungimento dei nostri obiettivi, è giusto dirlo ed è giusto che i tanti elettori che mi hanno onorato della loro fiducia sappiano di averla ben riposta. Concludo augurando al presidente Fontana buon lavoro”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione