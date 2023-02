x x

SARONNO – Una struttura innovativa, che ha ottenuto il nullaosta della Soprintendenza, in grado di far vivere Palazzo Visconti garantendo la sicurezza di chi entra nel cortile ma anche di permettere i futuri interventi di manutenzione. E’ quella che l’Amministrazione vuole realizzare per rendere vivo il cortile dell’ex Pretura l’edificio civile più antico di Saronno.

A fare il punto l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Pozzoli: “Siamo partiti dal bando regionale per la Rigenerazione pensando ad una soluzione che rendesse fruibile il cortile garantendo sicurezza e accessibilità e soprattutto permettendo ai saronnesi di vedere e di godere di Palazzo Visconti”. Così è stata, con uno studio specializzato in interventi in spazi pubblici e privati dedicati alla cultura, definito il progetto che consiste in una struttura metallica che creerà all’interno del cortile di Palazzo Visconti uno spazio circolare in cui potranno essere posizionati palco e sedie. “L’intervento consentirà di accedere alle spazio in sicurezza ed anche con sedie a rotelle e bastoni visto che avrà un fondo creato ad hoc. L’installazione potrà essere smontata e rimontata in altre location, piazze e spazi verdi, anche in versione ridotta a spicchi o quarti”.

Il progetto si sta portando avanti con la supervisione della Soprintendenza che ha dato l’ok. L’obiettivo è anche quello di realizzare degli interventi di manutezione al cancello e all’androne del cortile per permettere di utilizzarli come punti d’accesso allo spazio protetto creato dalla struttura amovibile. Tra i punti di forza il fatto che la struttura permetterà, quando partiranno i lavori di riqualificazione di facciata e palazzo, di realizzarli in tutta sicurezza.

Ma quali sono i tempi? “Il primo bando è andato deserto a causa dell’aumento dei costi dei materiali. Per questo il progetto è in fase di revisione e limatura. Sarà pronto a marzo in modo da prendere le decisioni del caso valutando anche un affidamento diretto. In ogni caso i tempi ci sono il bando prevede l’avvio dei lavori entro il 15 agosto e la conclusione del progetto per il 31 luglio 2024”.

L’idea è che questo intervento segni un nuovo inizio per Palazzo Visconti che, situato nel centro storico, tra via Tommaseo e via Pasta, è stato dimora di campagna nobile nel Cinquecento, poi collegio femminile, sede del Municipio e infine della Pretura.

Si è quindi trasformata in una casa delle associazioni, dove nel 2007 si è sviluppato un grave incendio che ne ha danneggiato il tetto e un’ala laterale. Terminati gli interventi di manutenzioni e messa in sicurezza, è stato sigillato e quindi ciclicamente occupato da senza fissa dimora. Nel 2012 è stato definitivamente chiuso e da allora attendere di rinasce. Non a caso oltre il progetto del cortile c’è anche quello di un proget financing che, in fase di studio, dovrebbe definire non solo l’uso della struttura ma anche gli interventi di manutezione per rigenerarlo.

