ROVELLO PORRO/ROVELLASCA – Domani sarà l’ultimo giorno per iscriversi al concorso nazionale di poesia Daniela Cairoli, il quale, arrivato alla XX edizione attira poeti e appassionati.

Il tema delle poesie sarà libero, e la quota di partecipazione sarà di 6 euro per ogni componimento poetico, da versare tramite bonifico bancario all’associazione “Per un mercoledì diverso”, con causale “Concorso di poesia Daniela Cairoli” (Maggiori informazioni qui).

Le modalità di partecipazione vedono due modalità diverse: la prima prevede l’invio in busta chiusa di 6 copie anonime e dattiloscritte con allegata la seguente documentazione: scheda di adesione al concorso da scaricare sul sito ufficiale di Helianto, dovrà essere altresì presente una copia del giustificativo attestante l’avvenuto versamento della quota di partecipazione; ogni opera dovrà appunto essere consegnata enbtro sabato 18 febbraio 2023.

La seconda metodologia di iscrizione, prevede l’iscrizione online tramite mail contenente la documentazione di cui sopra.

Al concorso, ogni concorrente potrà partecipare con un massimo di 6 opere in lingua italiana o in vernacolo (dovrà essere allegata la traduzione in italiano), le poesie inviate possono essere edite o inedite.

Non potranno partecipare alla XX edizione i primi tre classificati della XIX edizione.

I premi: al primo classificato andranno 500 euro, al secondo classificato 300 euro e alla medaglia di bronzo 200 euro.

