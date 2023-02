x x

CARONNO PERTUSELLA – “Ma allora è vero hanno vinto con una quota gioca qui!”. E’ incredulo Massimo Hu stamattina, venerdì 17 febbraio, quando parla della vincita del Superenalotto realizzata nella sua ricevitoria Ca’ rossa in via Cinque Giornate a Caronno Pertusella.

“Io l’ho saputo da ilSaronno – spiega – un cliente mi ha taggato su un post di Facebook. Al momento non ho ancora comunicazioni ufficiali ma ovviamente sono molto contento”. Massimo Hu gestisce il locale Ca’ Rossa da dieci anni e questa è la prima maxi vincita: “Finora la più alta è stata sui 10 mila euro questa è davvero una bella sorpresa”.

Del resto il titolare ha notato un aumento delle giocate negli ultimi mesi: “Il jackpot così alto fa davvero gola – spiega – qui giocano tante persone di passaggio ma anche tanti pensionati caronnesi e garbagnatesi. Non so chi sia il vincitore ma spero che sia uno di loro. Spero che la vincita possa cambiare la loro vita in meglio”.

Sono in molti a giocare un sistema: “Piace l’idea di aumentare le possibilità di vincita ma anche l’aspetto sociale della giocata. In genere mi dicono quando vogliono giocare e da quanto vogliono il sistema per evitare di ridurre troppo la vincita. Ieri sera comunque il jackpot era talmente alto che anche se erano in 90 hanno vinto una bella somma”.

Tra i clienti stamattina non si parla d’altro. Del resto la ricevitoria con bar apre alle 5 e sono tanti i lavoratori che parlano della maxi vincita. Qualcuno finge di essere il vincitore qualcuno pensa a cosa farebbe con 4 milioni di euro “ci pago i debiti” o “mi compro la macchina”. E c’è chi arriva a ritirare la propria vincita: “Sono solo 5 euro ma almeno li rigioco”.

Quella di ieri, giovedì 16 febbraio, è prima vincita del 2023, la più alta nella storia del gioco e, attualmente, anche di tutte le lotterie mondiali. Lo ricorda l’Ansa che ricorda come “Il 6 mancava all’appello dal 22 maggio del 2021 quando furono vinti 156 milioni di euro a Montappone, borgo in provincia di Fermo. ‘Briciole’, per così dire, rispetto all’attuale primato, che toglie lo scettro di jackpot più alto di sempre ai 209 milioni vinti nel 2019 a Lodi”

