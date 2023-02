x x

SARONNO – E’ stato il personale dell’ambulanza della Croce Rossa di Saronno a soccorrere la ciclista vittima dell’incidente avvenuto oggi, venerdì 17 febbraio, alla rotonda tra via Marconi, via Piave e via Roma.

E’ successo poco prima di mezzogiorno quando l’impatto tra una Renault Clio e la bicicletta ha fatto finire a terra la 42enne che proveniva da via Miola. Immediata la chiamata al numero unico delle emergenze di Areu che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e una pattuglia di carabinieri che si sono occupati di regolare la circolazione e di rilevare il sinistro.

Qualche rallentamento lungo la direttrice per le auto che hanno rallentato mentre i conducenti cercavano di capire cosa stesse succedendo. In un primo momento c’era grande preoccupazione per le condizioni della donna ma il personale sanitario ha rassicurato tutti i presenti tanto che è stata portata al pronto soccorso per accertamenti in codice verde.

