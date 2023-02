x x

SARONNO – Nel campionato di basket maschile serie C Gold l’Az Robur Saronno dà appuntmento ai propri tifosi stasera al Palaronchi di via Cristoforo Colombo per la 19esima gara del torneo. Un impegno non facile, così lo definiscono i dirigenti roburini, “di fronte ad una squadra giovane e in crescita, come quella di Opera”.

Reduci da tre vittorie consecutive, i ragazzi di coach Renato Biffi vogliono continuare a dare soddisfazioni al palazzetto che, anche due settimane fa, ha risposto con entusiasmo in occasione della bella prestazione con Lissone! Palla a due prevista alle 21.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: Az Robur Saronno in occasione di un precedente match al Palaronchi di via Colombo)

18022023