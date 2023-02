x x

CARONNO PERTUSELLA – Sono stati posizionati i nuovi cestini per la raccolta rifiuti, si concluderà altresì a breve il posizionamento di nuovi cestini adibiti alla raccolta delle deiezioni canine.

Con febbraio ci sono state alcune novità per gli abitanti di Caronno Pertusella, in alcune zone del paese infatti c’è stato il cambio di giorno per la raccolta dei rifiuti, spiega l’assessore all’ambiente Daniele Rosara (foto sotto), che i cittadini hanno rispettato (salvo qualche sporadico caso) le nuove indicazioni, anche a fronte di una campagna comunale atta a divulgare in modo capillare le nuove direttive, dai volantini porta a porta alle app, in modo da raggiungere tutte le fasce d’età degli abitanti.

Tra le tante novità in tema di raccolta rifiuti, vi è il posizionamento di nuovi cestini lungo le strade del paese, 60 in totale, con tanto di installazione di nuovi cestini adibiti alla raccolta delle deiezioni canine, anche se durante il posizionamento di quelli nuovi, un recente atto vandalico ha danneggiato uno di quelli vecchi, situato accanto al municipio, probabilmente un petardo secondo le ipotesi dell’assessore Rosara.

Tra i tasti dolenti inseriti da Rosara, vi è anche il fatto che molti utilizzano i cestini impropriamente, sottolineando che essi non sono sempre pieni perché vengano svuotati in modo sporadico, ma poiché molti ne approfittano per gettare in essi rifiuti domestici di coloro che non si impegnano a fare la raccolta differenziata.

Rosara sottolinea altresì l’impegno degli eco-volontari comunali, i quali si impegnano a tenere pulito il paese e le zone boschive e rurali caronnesi, in cui vengono abbandonati sempre più di sovente rifiuti di ogni genere.

