x x

SARONNO – L’Az Robur Saronno iun casa è implacabile: stasera al palazzetto dello sport del centro giovanile “Monsignor Ronchi” di via Colombo ha battuto 93-81 Opera. Prosegue dunque la marcia dei saronnesi ai vertici della classifica nel campionato maschile di basket serie C Gold.

Dopo il pareggio di fine primo tempo, i ragazzi saronnesi allungano alla distanza con i canestri di Negri e le giocate in combinata Beretta-Quinti. È una vittoria importante perché dà continuità al momento decisivo del la stagione. Ce ne sono 20 per Pietro Fusella e altri quattro in doppia cifra.

Si è giocato per la 6′ giornata di ritorno, prossimo appuntamento è Settimo Milanese-Az Robur Saronno in programma sabato 26 fgebbraio alle 18.30 al palasport di via dello Sport di Cornaredo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: un precedente match dei saronnesi al palasport Ronchi di via Colombo a Saronno)

18022023