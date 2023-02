x x

ROVELLO PORRO – L’altro giorno aveva suscitato proteste la mancata raccolta di tanti sacchetti dei rifiuti, il cui contenuto non era conferme alle regole della raccolta differenziata. Gli addetti della nettezza urbana hanno provveduto ad un intervento supplementare ed i responsabili dell’Amministrazione civica fanno il punto: “Come evidenziato dalle foto che pubblichiamo è già stato effettuato lo smaltimento dei sacchi non conformi che Gelsia aveva lasciato sul posto giusto per il tempo necessario al controllo dei rifiuti oggetto dell’errato conferimento“.

I controlli sulla tipologia di rifiuti lasciate nei sacchetti, proprio per accertare il rispetto delle norme sulla differenziata, proseguiranno anche in futuro.

(foto sopra: una delle vie ripulite dai sacchetti coi rifiuti sbagliati; foto sotto com’era la situazione prima dell’intervento supplementare di Gelsia)

18022023