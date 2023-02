x x

CERIANO LAGHETTO – “Ceriano Laghetto, alle elezioni regionali dei giorni scorsi la Lega è tornata al 30 per cento! E’ uno dei dati migliori di tutta la Provincia di Monza Brianza e tra i più performanti della Lombardia” riepilogano dalla sezione locale del Carroccio. La media provinciale è stata infatti del 14% e quella regionale del 16 per cento.

Proseguono dalla Lega di Ceriano: “Un ringraziamento particolare ai 413 cerianesi, su 626 voti totali per la Lega, che hanno scritto la preferenza per il consigliere uscente Andrea Monti. Purtroppo, questa volta, non sono bastati per l’elezione, ma è il numero più alto di preferenze di sempre ad una elezione regionale a Ceriano!”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: banchetto della Lega di Ceriano con Andrea Monti)

18022023