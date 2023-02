x x

MORAZZONE – La partita tra Morazzone e Universal Solaro si chiude a reti inviolate. Uno 0-0 che non cambia di molto la situazione in campionato per le due squadre. Il Solaro rimane a contatto con la zona playoff e il Morazzone di Alessandro Marzio rimane in zona playout confermandosi una squadra solida che settimana scorsa ha strappato un pareggio anche contro il Saronno. Prossima settimana il Solaro dovrà affrontare l’impegnativa Baranzatese, squadra che ha dato del filo da torcere al Saronno.

Il tabellino

MORAZZONE-UNIVERSAL SOLARO 0-0

UNIVERSAL SOLARO Bizzi, Orlando (D’Astoli 28′ st), Baglio, Greco (Marquez 28′ st), Panariello, Romano, Durso, Decarlo, Giglio, Magro (Fabozzi 45′ st), Delia (Parisi 20′ st). A disposizione Cuzzolin, Scotti, Parisi, Perin, D’Astoli, Rotiroti, Marquez, Somaini, Fabozzi. All. Broccanello.

MORAZZONE Cavalli, Contini, Sosto,Vedovato, Picetti, Bosetti, Marchiella, Libralon, Ghizzi, Vezzoli, Giordano. A disposizione Milani, Carcano, Giani, Laalaoui, Zanchin, Speroni, SCanu, Mastorgio, Tavelli. All. Marzio.

ARbitro: Amin Khayam Bergamo, assistenti Francesco Ciocci di Legnano e Francesco Maggio di Monza.

