LOMAZZO – L’Esperia Lomazzo si conferma come una delle sorprese di questo campionato. Riesce a vincere nella difficile sfida contro il Meda. Schiavo sblocca il risultato al 30′ del primo tempo con un rigore che regala il vantaggio al Meda. Pochi minuti dopo al 40′ viene concesso un altro rigore, questa volta in favore del Lomazzo, convertito da Metti. Nel finale della partita ci pensa Brittanni a chiuderla definitivamente regalando il successo ai padroni di casa. Il Lomazzo aggancia la Baranzatese in campionato e prosegue nella sua lotta per i playoff.

Il tabellino

ESPERIA LOMAZZO-MEDA 2-1

ESPERIA LOMAZZO Griggio, Garri, Ronzoni, Riolo, Cassina, Quitadamo, Fattizzo, Canavesi, Metti, Schiavano, Rampoldi. A disposizione Stillitano, Sala, Pagliari, Leone, Garri, Reci, Cara, BRittanni, Butti.

MEDA Chierico, Martino, Cavalcante, Michi, Romeo, Di Maio, Barbera, Molteni, Ponti, Schiavo, Arienti. A disposizione Sala, Ronzoni, Molteni G., Palumbo, Torrente, DE Lauso, Guarnaccia, Schinetti.

Marcatori: SChiavo (M) 30′ pt; Metti (L) 40′ pt; Brittanni (L) 45′ st.

