Calcio Promozione: la Baranzatese di mister Fratto pronta a mettere alla prova il Fbc Saronno

BARANZATE – La matricola terribile del campionato di Promozione, la Baranzatese che veleggia subito alle spalle delle migliori, è oggi – 20′ giornata – l’avversaria della capolista Fbc Saronno. All’andata per i saronnesi non era stato facile spuntarla 1-0 ed anche stavolta si annuncia una gara dal pronostico incerto.

Un incontro che l’allenatore della Baranzatese, Vito Fratto ha chiesto ai suoi di affrontare con serenità. La Baranzatese viene dal pari, 0-0, di domenica scorsa ad Ispra: “Si può sempre fare di più – ha detto Fratto parlando ai microfoni di Terzo tempo, la trasmissione di paolozerbi.com dedicata alla Promozione – Ora tutti ci conoscono, noi siamo neopromossi ed all’andata non ci conosceva nessuno. La società ci ha chiesto la salvezza, non ci mette pressione addosso ma noi non ci poniamo limiti, con grande tranquillità. Perchè non provare a restare in alto?”

Ha proseguito Fratto: “Ho una rosa completa e competitiva, che consente anche di ovviare a qualche assenza”.

Classifica: Fbc Saronno 46; Base 96 37; Meda 36; Baranzatese 33; Universal Solaro e Valle Olona 31; Esperia Lomazzo 30; Besnatese 27; Lentatese 24; Mariano 23; Ispra 22; Accademia Inveruno e Amici dello Sport 21; Morazzone 20; Aurora Cmc Uboldese e Solese 14.

19022023