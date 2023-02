x x

SARONNO – Parole amare quelle del vicepresidente Mario Busnelli scelte per dare voce al rammarico di tutta la Saronno Point per l’incredibile episodio avvenuto sabato pomeriggio in piazza Libertà quando due volontarie sono state derubate mentre erano impegnate in un’iniziativa di solidarietà.

Le saronnesi stavano fornendo assistenza a quanti stavano visionando i libri esposti per raccogliere offerte per l’ospedale di Saronno quando probabilmente vedendo la loro distrazione un malvivente ne ha approfittanto prendendo le due borse delle volontarie.

A raccontare l’accaduto proprio il presidente Mario Busnelli: “Non è possibile: tutti noi della Saronno Point non abbiamo parole. Non è possibile vivere nel terrore senza più serenità. Servono provvedimenti veloci e definitivi”

Alle due vittime non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia avviando così le pratiche per rifare i documenti e provvedere a cambiare le serrature di casa.

