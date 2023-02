x x

SARONNO – “È stato sorprendente ascoltare nello scorso consiglio comunale la dichiarazione del sindaco Augusto Airoldi in cui lo stesso affermava che la precedente amministrazione nulla avrebbe fatto per gli Istituti scolastici. Gli attuali amministratori, a suo dire, avrebbero ereditato una grave situazione quasi a sottolineare che, tanto per cambiare, chi li ha preceduti avrebbe lavorato poco e male”.

Inizia così la nota di Forza Italia in merito alle accuse arrivate nell’ultimo consiglio comunale.

“Forza Italia risponde a queste illazioni e insinuazioni che lo stesso Alessandro Fagioli nel suo intervento ha smentito e dal momento che i numeri sono scritti nero su bianco e non vanno interpretati li sintetizziamo in questo comunicato partendo dal totale degli investimenti dell’amministrazione Fagioli che sull’edilizia scolastica superano i 2 milioni di euro in manutenzioni straordinarie nel quinquennio 2015 /2020.

Dunque, solo per citare alcuni interventi e per rinfrescare la memoria del sindaco e di questa giunta ricordiamo, ad esempio, le opere di manutenzione straordinaria per complessivi 197000 € per l’insediamento di 3 sezioni di scuola dell’infanzia alla scuola materna Aldo Moro che precedentemente erano ospitate al Monsignor Castelli in locali in affitto con relativo risparmio per l’amministrazione comunale.

Ricordiamo inoltre la manutenzione straordinaria per l’inserimento di due sezioni di scuola materna in San Giovanni Bosco per 175000 € precedentemente ospitate sempre in affitto per l’amministrazione in un fabbricato della parrocchia San Giuseppe ma anche la realizzazione della nuova pavimentazione della palestra e adeguamento delle dotazioni sportive per complessivi 85000€ che insieme ad altri lavori portano l’investimento per Ics Aldo Moro a 530000 euro.

Per l’ Ics L.Da Vinci 180000€ sono stati investiti solo per adeguamento prevenzione incendi alla D.Chiesa e 120000€ per opere di adeguamento e messa in sicurezza per la sostituzione serramenti, solo per citare alcune voci di spesa. Per continuare, alla secondaria di primo grado L.Da Vinci 120000€ solo per le opere di abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di un nuovo impianto ascensore per un totale complessivo di 580000 € investiti nell’intero Istituto Comprensivo.

Nell’ ICS I.Militi, solo a titolo di esempio, citiamo il rifacimento dei bagni alla primaria I Militi per un totale di 80000€ , il rifacimento dei bagni maschili per 40000€ alla Rodari e dei bagni femminili e degli spogliatoi della palestra per 100000€ alla Bascape per un totale di 460000 € di manutenzioni nell’intero Istituto Comprensivo.

Per l’Istituzione Zerbi sono stati spesi complessivamente quasi 400000 € di cui solo a titolo di esempio: rifacimenti tratti fognari al Cavour e Montesanto, manti di copertura al Marzorati e Montesanto prevenzione incendi e termoidralulica al Gianetti. In ultimo circa 40000 euro sono andati allo Ial per la posa di controsoffitti.

E potremmo essere più dettagliati, ma nella sostanza questo dimostra che quanto ereditato fosse in gravissime condizioni e che l’amministrazione Fagioli, senza fondi PNRR, è intervenuta per sanare situazione di scuole che versavano in situazione di difficoltà e soprattutto non in sicurezza e non a norma.

Allora, se la situazione attuale dell’edilizia scolastica non soddisfa, ci chiediamo cosa abbia fatto l’amministrazione Airoldi in questi due anni e mezzo già trascorsi oltre a riuscire a perdere un bando di 4 milioni di euro per la Rodari vinto dall’amministrazione precedente. A proposito della Rodari facciamo presente che ancora non è stato presentato neppure un piano di fattibilità.



