x x

SARONNO – Il primo problema a scoppiare e ad essere portato sotto ai riflettori dalle segnalazioni dei cittadini è stato quello della lentezza di rilascio delle carte d’identità con appuntamenti a 4 mesi e saronnesi costretti a rivolgersi ai comuni limitrofi. Ed ora sono arrivate le code.

Nelle ultime settimane l’anagrafe del comune di Saronno è apparsa decisamente in difficoltà. Lunghe code agli sportelli ma anche pratiche a rilento nel back office. A peggiorare la situazione le pratiche legate all’elettorale che ha visto lo sportello chiuso per alcuni giorni e l’accumularsi delle richieste e degli utenti.

Tantissime le lamentele online e in presenza degli utenti costretti in coda. C’è chi ha alzato la voce che ha minacciato segnalazioni all’autorità competente. Un problema quello dell’anagrafe e che sindacati Fp CGil, Cisl Fp dei laghi e Uil Fpl hanno segnalato da tempo vista la riduzione del personale rispetto al passato. Un sollecito che è arrivato anche nelle ultime ore proprio al peggiorarsi non solo dei carichi di lavoro ma anche del rapporto con l’utenza.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione