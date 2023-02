x x

CARONNO PERTUSELLA – Abbandonato, poi addirittura rovesciato a terra: il riferimento va ad un contenitore piano di olio esausto, delle cui “vicende” si è parlato in questi giorni sui social. Perchè è stato fotografato e poi “commentato” il malcostume dell’abbandono di rifiuti sul territorio comunale. Anche di una tipologia di rifiuti altalmente inquinanti, sarebbe bastato portarlo alla piazzola per la raccolta differenziata per garantire un suo corretto smaltimento.

Il bidone con l’olio esausto invece è stato lasciato in via Formentano a Caronno Pertusella e poi è stato pure rovesciato imbrattando le mattonelle del parcheggio. I cittadini hanno avvisato la polizia locale e sono stati avviati accertamenti sulla sua provenienza.

(foto: particolare di una delle immagini comparse sui social)

21022023