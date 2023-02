x x

SARONNO – “Il direttore di Saronno Sette ha sicuramente la sfera di cristallo”. E’ l’ironico inizio del comunicato stampa congiunto firmato da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia per mettere in luce quando accaduto nella gestione degli spazi elettorali del Saronno Sette.

“Entro le ore 12 di lunedì 13 febbraio è stato richiesto ai gruppi consiliari di inviare un proprio contributo per Saronno Sette che sarebbe stato pubblicato il 18 febbraio. Se le regole valgono per tutti, allora il direttore di Saronno Sette ha a disposizione una sfera di cristallo perché nell’articolo pubblicato dal Partito democratico risulta che Ilaria Pagani trascina il Pd al 28%, ben superiore al risultato delle politiche.

Le regole valgono per tutti, quindi non si può dubitare che il PdD ligio alle regole per definizione abbia inviato il proprio contributo entro le 12 di lunedì 13 febbraio. Le votazioni sono finite alle 15 ed i risultati definitivi sono stati resi noti solo qualche ora dopo. Come si può spiegare quanto accaduto?”.

E continua l’ironia: “La trasparenza è il secondo nome di questa amministrazione, quindi possiamo stare tranquilli che ci spiegheranno come ciò sia potuto accadere. E’ lecito supporre che l’articolo del Pd sia stato inviato qualche ora dopo il termine concesso agli altri? Se sì, allora questa possibilità avrebbe potuto essere comunicata anche agli altri gruppi consiliari in modo di poter essere tutti sullo stesso piano.

Inoltre le “regole uguali per tutti” dicono che ciascun gruppo consiliare può inviare un contributo lungo al massimo 900 battute. I contributi dei gruppi Pd e Con Saronno sforano beatamente le 900 battute. Si è rotto il contatore del computer del direttore oppure si tratta di un problema legato al sistema di misura utilizzato, tanto che la bilancia e il metro sono differenti a seconda di chi si trova davanti?

Mentre rieccheggia nelle orecchie il motto elettorale del sindaco Airoldi: “Saronno siamo noi”, la mente vaga alla scena dove il Marchese del Grillo interpretato da Alberto Sordi dice: “mi dispiace, ma io so’ io e voi non siete un ….”.

