SARONNO – Prima prova campionato serie C per le Agoniste saronnesi della Corrias Una prova eseguita con qualche sbavatura e un piccolo infortunio alla caviglia per Bea che dopo la prima diagonale, non riesce a terminare il corpo libero ed eseguire il volteggio.

Dalle trasferta a Mortara arriva un settimo posto “un bel risultato, ma tolte imprecisoni e acciacchi, la prossima prova sarà solo il punto di partenza per risalire la classifica”.

Per le ragazze delle Corrias da lunedì riprenderanno gli allenamenti per essere pronte per il proseguo della stagione. Dalla società arriva “un grazie a queste splendide ragazze e ai meravigliosi allenatori” forza corrias sempre”

