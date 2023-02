x x

SARONNO – Sono oltre 2.664 le ore che gli uomini della protezione civile di Saronno hanno dedicato alla cittadinanza nel 2022.

L’emergenza Covid è stata l’attività che ha più impegnato i volontari: sono oltre 1365 le ore che i volontari della protezione civile hanno speso nell’organizzazione e nella partecipazione delle attività della gestione del punto vaccinale dell’hub ex Pizzigoni a Saronno, in collaborazione con Croce Rossa Saronno e con il supporto dell’associazione nazionale carabinieri e del gruppo Alpino.

Numerose anche le attività sul territorio in cui gli operatori in giallo hanno prestato il loro contributo, per un totale di 709 ore di servizio. Si tratta di attività come gli interventi di messa in sicurezza a seguito di eventi meteo avversi, di piante sul territorio e nell’alveo del torrente Lura, disinfestazione da imenotteri da aprile a novembre (un intervento svolto a seguito di ben 65 richieste), il sostegno durante il Running day, la manifestazione a Saronno con la Madonna di Fatima e la Festa del Trasporto, ma anche durante le feste di rappresentanza come il IV novembre e XXV Aprile. Non manca un’opera consistente di sensibilizzazione della popolazione come “io non rischio”.

Sono 588, invece, le ore dedicate a riunioni di gruppo, manutenzione e organizzazione della sede.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione