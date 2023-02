x x

ROVELLASCA – Tre squadre dei vigili del fuoco in azione a Rovellasca in località Manera, in via Carso, per l’incendio del tetto di una abitazione privata, una casa di due piani. L’allarme è scattato poco prima delle 20, per accedere alla copertura dello stabile è stata fatta accorrere anche l’autoscala, sul posto pure una pattuglia dei carabinieri. Non si registrano ferito o intossicati per il fumo e sono in corso le operazioni di spegnimento, seguirà una quantificazione della entità dei danni materiali ed accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto.

In zona è risultato percepibile un furto odore di bruciato.

(foto: vigili del fuoco in azione a Rovellasca per l’incendio sulla copertura dell’abitazione)

