SARONNO – Sarà la Prepositurale ad accogliere la comunità saronnese per l’ultimo saluto a Angelo Proserpio 76enne avvocato noto per il suo impegno per la società civile e nella vita politica cittadina.

La cerimonia funebre è prevista giovedì 23 febbraio alle 11 nella chiesa di piazza Libertà fulcro della Comunità pastorale Crocifisso Risorto.

Classe 1946 Angelo Proserpio è stato tra i protagonisti della vista saronnese sia in ambito culturale (è stato tra i fondatori della Società storica saronnese e del teatro) sia in quello politico dove è stato due volte candidato sindaco e ha creato la lista civica [email protected].

Recentemente con Giuseppe Gorla ha creato la Saronno città dei beni comuni per far rinascere l’area dismessa dell’ex Isotta Fraschini. Facile quindi immaginare che saranno moltissimi i saronnesi presenti per l’ultimo saluto al saronnese che lavorava come avvocato e che ha presieduto a lungo l’ordine degli avvocati di Busto Arsizio.

