SARONNO – E’ stata un successo, un evento pieno di attenzioni e cure per gli invitati, la serata organizzata dal Lions Club Saronno Insubria ad Arese per incontrare il governatore distretto 108 Ib1.

Una serata ricercata dal menu all’organizzazione ma soprattutto ricca di occasione di incontro e confronto tra i soci presenti e i delegati Lions tanto che non a caso sono nate diverse proposte e spunti per l’attività del club.

Una trentina i presenti accolti con eleganza e cortesia dal presidente Giorgio Sala e dal vice presendente Carlo Montemerlo che hanno fatto gli onori di casa.

La serata si è aperta con un momento di confronto con il governatore che con i soci del club ha fatto il punto delle attività passate e future. Quindi la cena con diversi ospiti come il presidente di Circoscrizione Piergiorgio Piergentili, il presidente di zona Pasquale Grasso, i past Roberto Pessina, Lamberto Roviglio, Salvatore Trovato, Piersimone Ghislieri presidente del Lions Club Saronno del Teatro e la segretaria del governatore Maria Luigia Rotondi.

Toccante il momento di ricordo di Pasqualino Cau fondatore della Cls recentemente scomparso a cui il club ha dedicato un minuto di silenzo e un lungo applauso.

Non sono mancati i riconoscimenti la Melvin Jones Fellowship è un apprezzamento nato nel 1973 per riconoscere la particolare generosità e disponibilità individuale assegnato al socio Andrea Muratore per l’impegno profuso per il club.

Un evento ben riuscito che è stato il punto di partenza per dare nuovo slancio all’attività del club dopo gli anni difficile della pandemia.

