SARONNO – Anche quest’anno il trofeo di scacchi organizzato dalla Lions Club Saronno Insubria ha riscosso un grande successo.

La competizione, tenutasi nel pomeriggio di domenica 17 marzo in sala Nevera (biblioteca di Saronno), ha visto la partecipazione di ben 28 scacchisti che si sono affrontati secondo le modalità del girone svizzero, in 5 turni e con un tempo di riflessione di 15 minuti. Il torneo si è concluso alle 18.30 con la premiazione dei primi tre classificati: a trionfare è stato il 34enne di Ceriano Laghetto Simone Visconti, che si è conquistato il meritato primo posto, Christian Turrini, 41enne saronnese, si è invece aggiudicato la seconda posizione sul podio, mentre la medaglia di bronzo è stata ottenuta dal giovanissimo Marco Mussida, 12enne di Carnago, che è stato in grado di distinguersi egregiamente tra i più grandi.

Nel corso dell’evento è stato lasciato spazio anche all’intermezzo musicale eseguito dal tenore Andrea Re con l’accompagnamento di Mario Mazzara: un momento molto gradito che è stato ampiamente applaudito dai presenti.

(foto dell’evento)

