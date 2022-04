x x

SARONNO – In questi ultimi anni, soprattutto durante questo periodo caratterizzato dalla pandemia, i bisogni delle persone più fragili e delle associazioni onlus che si occupano di dar loro supporto sono senz’altro cambiati. Per questo i Lions Club saronnesi, Saronno del Teatro e Saronno Insubria, insieme ai giovani Leo Saronno, hanno attivato un servizio rivolto alle associazioni onlus locali per comprendere come poter essere d’aiuto, oggi, nel loro operato. Il risultato di questa ricerca verrà poi condiviso l’ufficio dei servizi sociali del Comune di Saronno, che patrocina tra l’altro l’iniziativa, e sarà anche messo a disposizione di tutte le varie associazioni che operano nel sociale.

Il servizio è già attivo ed è possibile contattare i Lions attraverso la mail: [email protected] descrivendo l’attività svolta dalla propria associazione onlus e il supporto che si intende richiedere ai Lions.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn