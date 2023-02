x x

Il rito funebre è previsto alla chiesa prepositurale di piazza Libertà

SARONNO – Oggi alle 11 alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo il funerale di Angelo Proserpio: avvocato, fondatore di teatro civico e Società storica, con Beppe Gorla impegnato nel “rivoluzionario” progetto di recupero dell’ex Isotta Fraschini ed in tante iniziative nel sociale. Proserpio, dopo una lunga malattia, è scomparso nella notte fra lunedì e martedì scorso e proprio nel suo ricordo c’è stato un incontro in Municipio per rilanciare il progetto ex Isotta.

Tantissime in questi giorni le testimonianze di cordoglio in ricordo di Proserpio, persona davvero notissima e stimatissima a Saronno.

QUI I RICORDI DEI SARONNESI

QUI GLI INCARICHI RICOPERTI IN CITTA’

QUI LA NOTIZIA DELLA SCOMPARSA

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

23022023