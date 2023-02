x x

SARONNO – E’ stato un problema alla turbina a provocare il fumo che ha bloccato un bus di linea in mezzo al traffico e di conseguenza anche la circolazione.

Ha suscitato grande clamore le rivelazioni de La Repubblica sulle dichiarazioni di Panzeri sul coinvolgimento di Lara Comi, europarlamentare saronnese, nel caso Qatargate.

Due feriti per l’incidente avvenuto in via Vittorio Veneto a Rovello con un’auto ribaltata.

Doppio endorsement per Bonaccini da Saronno con Pagani e con Licata.