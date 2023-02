x x

SARONNO – Reduce dal successo personale alle Regionali dove ha trascinato il Pd l’assessore Ilaria Pagani ha condiviso nelle ultime ore un appello per il voto per le primarie.

“Il congresso è l’occasione per una riflessione interna e una proposta vera di cambiamento e rigenerazione del Pd. Le primarie sono un momento di fondamentale importanza in cui si riparte, dopo un confronto e un dialogo tra gli iscritti, aprendosi all’elettorato esterno con un voto aperto anche ai simpatizzanti. Ti invito a contribuire con un piccolo ma importante gesto di partecipazione, domenica 26 febbraio, recandoti al seggio più vicino a te e mettendo una X sul candidato/a segretario/a”.

Pagani spiega anche la sua posizione: “Io sosterrò Stefano Bonaccini. Il suo percorso politico e amministrativo fa di lui la persona giusta per guidare il nostro Partito fuori da questo momento di difficoltà e mancanza di linea politica. Abbiamo bisogno di persone rappresentative per il nostro elettorato, che sappiano portare avanti i valori del centro-sinistra, con la capacità di azione necessaria per dare vita ai cambiamenti”.

A Saronno il seggio sarà allestito siamo in Villa Gianetti, via Roma 20 dove si voterà dalle 8 alle 20.