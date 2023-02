x x

SARONNO – Prima sono spariti i giochi. Poi sono arrivati i divieti. E così il parco di via San Solutore è diventato inutilizzabile per le mamme e i loro bambini. La denuncia arriva attraverso i social ma sono già arrivate diverse mail in Municipio per chiedere spiegazioni.

In sostanza l’area verde prima era attrezzata poi i giochi per i bimbi sono stati eliminati. Negli ultimi giorni è arrivato anche un cartello con tutta una serie di divieti. O meglio il cartello comunale chiarisce che l’area è un parco giochi e vieta di sporcare, accendere fuochi e raccogliere fiori ma allo stesso temo viene anche le bicicletta e di giocare a palla. Completa il cartello l’indicazione che i trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Facile capire l’amarezza delle mamme riassunta da una saronnese su Facebook: “Io però mi chiedo, ma io con due bambini piccoli leggendo questo cartello “parco giochi” e poi il divieto di giocare con la palla, cosa faccio li faccio giocare e rischio la multa oppure bisogna far cambiare le regole perché non mi sembra normale una cosa del genere”.

Nell’ultimo consiglio comunale l’assessore al Verde Franco Casali ha spiegato che tra le priorità del Comune c’è proprio quello di rinnovare le aree gioco e che sarà data risposta con manutenzioni e interventi del caso alle segnalazioni dei cittadini.

