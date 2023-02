x x

SARONO – Il capitano è pronto a indossare di nuovo la sua divisa numero 14. La Inox Team Saronno Softball annuncia con grande soddisfazione di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto di Giulia Longhi che anche nella stagione 2023 indosserà la divisa nero-azzurra.

“Non vedo l’ora di ritornare a vestire la maglia del Saronno. La passata stagione ormai è archiviata. Se vincere è difficile, riconfermarsi lo è ancora di più. Il nostro obiettivo non cambia. Abbiamo un altro stimolo in più quest’anno che è l’organizzazione della Coppa Campioni in casa” ha commentato Giulia Longhi, che lo scorso anno ha chiuso con una media battuta di .443 per 5 fuoricampo e 23 punti battuti a casa.

“Si tratta di un motivo di orgoglio: vogliamo fare bene sotto gli occhi del nostro pubblico. Anche se è la prima volta che partecipiamo alla Premiere Cup, di certo non giochiamo per partecipare. Il duro lavoro ripaga sempre, i risultati non cadono dal cielo. Continuiamo a lavorare duramente come abbiamo sempre fatto. Sono e siamo più cariche che mai” ha aggiunto il Capitano della Inox Team.

“Sono molto contento della conferma di Giulia Longhi, nostra leader e Capitano dalla grandissima esperienza” ha dichiarato il manager Steven Manson. “Il suo carisma e la sua conoscenza del gioco è qualcosa di inestimabile per le giocatrici più giovani, senza dimenticare la sua energia e la sua tenacia che mette sempre in campo in ogni situazione. Sono davvero felice della notizia del suo rinnovo”.

