SARONNO – E‘ stata rimossa nella giornata di ieri la carrucola da tempo inutilizzata – in quanto pericolosa – collocata al parco di via Buraschi. A comunicarlo sono i responsabili dell’Amministrazione civica.

“L’attrezzatura ludica ammalorata verrà sostituita da una nuova carrucola, che verrà riposizionata nello stesso parco non appena il terreno si asciugherà dalle piogge di questi giorni, quindi in tempi brevi. Fino ad allora, l’area perimetrata con il nastro sarà interdetta per sicurezza” spiegano dal Municipio.